4-кратный чемпион мира проиграл "золото" Олимпиады-2022, "забыв" продолжить гонку. Видео

Четырехкратный победитель чемпионатов мира по лыжным видам спорта Ярл Магнус Риибер эпично проиграл золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине. В гонке на 10 км в лыжном двоеборье норвежский атлет перепутал повороты и вместо того, чтобы уйти на следующий круг, повернул на финиш.

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После первого километра 24-летний спортсмен опережал ближайших соперников на 48 секунд. На временной отсечке норвежец должен был отправиться на следующий круг и ехать еще 9 км, но забыл про это, поехав финишировать.

Только преодолев приличный кусок дистанции Ярл Магнус осознал свою ошибку. Ему пришлось разворачиваться и возвращаться назад. На все это норвежский чемпион потратил около 40 секунд. Преследователи, увидев такой фейл лидера, взвинтили темп и догнали Риибера на отметке 3,5 км.

В итоге победу добыл Йорген Гробак. Норвежец совершил грандиозный прорыв, отыграв огромное отставание в 2 минуты. Серебряная награда досталось Йенс Лугос Офтебру. "Бронза" у японца Акито Ватабэ. Украинец Дмитрий Мазурчук финишировал 32-м.

Риибер в итоговом протоколе оказался лишь 8-м, уступив все те же 40 секунд, которые он потерял на своем приключении.

"Это глупая ошибка. И я расстроен, что весь мир увидел, как я впустую потерял золото", – сказал после гонки спортсмен.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент случился с российским биатлонистом Эдуардом Латыповым на 1-м этапе Кубка мира.

Латыпов шел на второе место, однако на последних метрах повернул на дистанцию, вместо того, чтобы продолжить ехать прямо и закончить соревнование.

Свою ошибку Латыпов осознал, лишь проехав десятки метров.

На возвращение у россиянина ушло больше 20 секунд, что стало фатальным в борьбе за медаль.