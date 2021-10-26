180-килограммового бойца нокаутировали пощечиной. Видео

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Зулузиньо проиграл турнир по пощечинам Punchdown, который прошел в Польше. 43-летний бразилец уступил местному спортсмену Каролю Филасиньски.

После одного из ударов 180-килограммовый Зулузиньо смог отправить оппонента в нокдаун, однако поляку удалось прийти в себя и достойно ответить.

Рефери досрочно прекратили поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразилец встречался с Федором Емельяненко под эгидой японского промоушна Pride 31 декабря 2005 года, проиграв тот бой за 26 секунд. Всего на счету Зулузиньо 12 побед при 9 поражениях.

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В феврале Зулузиньо стал автором курьезного момента на турнире в Сочи.

В дебюте встречи гигант на "WOW Arena" вместе с гонгом об окончании первого раунда отправил в тяжелый нокдаун россиянина Юсупа Шуаева.