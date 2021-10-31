15-летняя российская фигуристка установила новый мировой рекорд. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при Канады, установив два мировых рекорда. 15-летняя уроженка Казани набрала максимальное количество балов в произвольной программе, а также стала первой по сумме баллов за короткую и произвольную программы.

Для Валиевой этап в Америке стал первым взрослым турниром.

Девушка великолепно исполнила свою программу под музыку Кирила Рихтера "In Memoriam" идеально исполнив тройной аксель.

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Кроме того Валиева получила высокие оценки за чисто выполненные тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

"Болеро" в исполнении россиянке также не оставил судей равнодушными. По итогам двух дней Валиева набрала 265,08. Этот показатель стал первым в мире.

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) – 265,08 – мировой рекорд

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 232,88

3. Алена Косторная (Россия) – 214,54

Как сообщал OBOZREVATEL, на Гран-при Канады российская фигуристка Дарья Павлюченко стала невольной жертвой своего партнера Дениса Ходыкина.

18-летняя спортсменка упала во время одного из акробатических элементов, зацепилась за конек молодого человек и порвала себе колготы.