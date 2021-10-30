Российскую фигуристка случайно "раздел" партнер во время выступления. Видео

Российская фигуристка Дарья Павлюченко стала невольной жертвой своего партнера Дениса Ходыкина. 18-летняя спортсменка упала во время одного из акробатических элементов, зацепилась колготами за конек молодого человек и порвала себе колготы.

Инцидент случился во время исполнения короткой программы на Гран-при Канады. Ходыкин пытался перебросить партнершу через себя, но сделал это очень неудачно. Дарья упала на лед, разорвав деталь костюма.

За это судьи сняли с фигуристов один был. Еще один штрафной бал дуэт заработал за то, что не уложился с прокатом в свою композицию и продолжил выступления после окончания музыки.

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В итоге после короткой программы в лидеры вышли китайцы Суй Вэньцзинь / Хань Цун (78,94 балла). Павлюченко и Ходыкин с 69,46 балла расположились на втором месте. Замкнули тройку представители Германии Минерва Хазе и Нолан Зеегерт (67,93 балла).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской фигуристке Виктории Синициной пришлось заканчивать выступление в расстегнутом платье.

Инцидент произошел на командном чемпионате мира в японской Осаке во время соревнований танцевальных дуэтов.