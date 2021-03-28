Поветкина брутально нокаутировали в чемпионском бою: спортивные итоги 27 марта

Поветкин тяжелым нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше, а вице-чемпионка России с модельной внешностью отказалась выступать за РФ и сменит гражданство.

Кроме того, "Динамо" Киев разгромило любимый клуб Луческу и экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие результаты:

Поветкин тяжелым нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше

Вице-чемпионка России с модельной внешностью отказалась выступать за РФ и сменит гражданство

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Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным. Фотофакт

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