Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью. Фото девушки

В ночь на воскресенье, 28 марта, знаменитый российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).

Накануне поединка английские СМИ уделили пристальное внимание супруге Русского Витязя Евгении Меркуловой.

Издание The Sun посвятило 31-летней россиянке разворот на одной из спортивных полос.

"Подбадривать Поветкина будет его великолепная жена Евгения. Блондинка-бомба стала популярной после победы на конкурсе красоты, завоевав титул мисс Курск. Она модель, мать и самая большая поклонница российского супертяжа", – говорится в статье.

Отметим, что для Александра это второй брак. Ранее он был женат на Ирине, которая родила ему дочку Арину. Через 10 лет после развода боксер познакомился с Евгенией. Свадьбу Поветкин и Меркулова сыграли в Праге в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой Поветкина и Уайта состоялся в августе 2020 года. Тогда россиянин поднялся с нокдауна и нокаутом завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond.