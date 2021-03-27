Ярмоленко исключен из состава сборной Украины на матч с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение исключить Андрея Ярмоленко из состава национальной команды на матч против Финляндии, сообщает пресс-служба УАФ.

Футболист "Вест Хэма" не успевает восстановиться после повреждения, из-за которого он пропустил уже больше месяца. Также присутствуют остаточные последствия травмы, которые не дают атакующем хаву быть готовым к ближайшим поединкам.

Учитывая это Андрей Николаевич принял решение отпустить своего тезку из расположения главной команды страны. Ярмоленко будет завершать процесс реабилитации в английском клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 февраля 31-летний футболист сборной Украины растянул связки колена в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1). Позже МРТ показала серьезность проблемы с ногой.

Напомним, что игра Украина – Финляндия состоится в Киеве 28 марта на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.