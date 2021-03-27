Вице-чемпионка России с модельной внешностью отказалась выступать за РФ и сменит гражданство

Вице-чемпионка юниорского первенства России-2021 по прыжках в высоту Елена Куличенко сменит гражданство и выступать за Кипр.

20-летняя москвичка в интервью "СЭ" заявила, что написала заявление, смысл которого сводился к просьбе выгнать ее из сборной России по собственному желанию:

"Подписала документы, отправила все бумаги на Кипр. Надеюсь, в ближайшее время все оформится, и я официально буду киприоткой в плане спортивного гражданства"

По словам девушки, причиной смены стал запрет российским атлетам выступать на международных соревнованиях:

"На самом деле очень много молодых российских легкоатлетов, будь у них такая возможность, приняли бы аналогичное решение. Все об этом говорят. Просто у меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. В России ничего не движется в лучшую сторону"

Отметим, что на турнирах под открытым небом самый высокий прыжок Куличенко показала в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии (1,87 м).

Зимой этого года Куличенко, прыгнув на 1,82 м, победила во время матчевой встрече юниоров десяти стран и российских легкоатлетов, выступавших в Минске в индивидуальном статусе.

Отметим,что кроме спортивных достижений, легкоатлетка выделяется незаурядной модельной внешностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европейских игр 2019 года и двукратный чемпион России (2017, 2018) по греко-римской борьбе Заур Кабалоев решил выступать за сборную Италии.

В июле прошлого года российский легкоатлет Матвей Волков, который является одним из самых перспективных прыгунов с шестом в мире, принял решение выступать за сборную Беларуси