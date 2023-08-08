'Увидел сгоревшие дома': во время войны с Россией сборная Грузии не смогла покинуть Олимпиаду, но огорчила борцов РФ

15 лет назад, 8 августа 2008 года, в Пекине начались летние Олимпийские игры, к которым допустили РФ, несмотря на то, что ночью россияне напали на Грузию. При этом грузины не смогли сняться с турнира, поскольку в случае подобного шага им грозила дисквалификация от Международного олимпийского комитета.

Видео дня

Вторгшись на территорию независимого государства накануне старта китайской Олимпиады, российская пропаганда в своем стиле заявляла, что "защищала" жителей непризнанной республики Южной Осетии от грузинского наступления. Мол, РФ вмешалась только после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Однако есть многочисленные подтверждения того, что регулярные военные Кремля напали на чужую территорию через Рокский тоннель еще 7 августа. А в ночь на 8-е грузинские села были обстреляны со стороны Южной Осетии, провоцируя Грузию на начало конфликта, который давно планировала Москва.

Грузинские спортсмены, которые приехали на Олимпиаду-2008, пребывали в шоке после событий 8 августа. Дома под ударом находились их родные, а они ничего не могли сделать. После некоторых раздумий грузины планировали устроить в Пекине акцию протеста, несмотря на возможные санкции со стороны МОК.

"Наши олимпийцы собираются провести на Олимпиаде акцию протеста, чтобы привлечь внимание мира к тому, что сегодня происходит в Грузии. Согласно уставу олимпийского комитета, это повлечет за собой дисквалификацию спортсменов", – заявил тогда президент Грузии Михаил Саакашвили.

Затем появилась информация, что грузинские атлеты готовы отказаться от участия в Играх и покинуть Китай, чтобы быть вместе со своими семьями. А некоторые олимпийцы сразу же после возвращения домой были намерены записаться в резервисты и, если потребуется, отправиться служить.

Однако по просьбе Саакашвили команда из 35 атлетов все-таки осталась на в Пекине. Об этом сообщил глава Федерации борьбы Каха Бецадзе: "Было принято решение оставить Олимпийские игры в знак протеста против действий России по отношению к Грузии. Полчаса назад президент Михаил Саакашвили попросил нас остаться и бороться за честь страны".

"Все они нервничают, пытаются сконцентрироваться на соревнованиях, но это дается им тяжело", – признавался представитель сборной Грузии на Олимпиаде-2008 Георгий Чанишвили.

Решение Грузии соревноваться дальше подтвердила и директор МОК по связям с общественностью Жизель Дэвис: "Вчера вечером руководители грузинской делегации всерьез обсуждали, стоит ли им продолжать участие в Олимпийских играх. Однако сегодня утром мы получили официальное подтверждение, что их страна продолжит выступления в Пекине".

Только Дэвис забыла уточнить, что в случае, если бы грузинская команда покинула Игры, ей грозили санкции со стороны МОК и потенциально отстранение от Игр от 8 до 12 лет.

При этом Дэвис зачем-то добавила, что российская сборная также подтвердила свое дальнейшее участие в Олимпиаде, хотя она не делала никаких заявлений относительно возможного отъезда. И даже не думала покидать Пекин, ведь в Кремле, как в свое время в СССР, от нее ждали как можно больше наград, чтобы подтвердить величие и силу РФ.

"Мы можем только приветствовать такое решение, которое полностью соответствует олимпийским принципам. Оно абсолютно справедливо по отношению к спортсменам, которые тяжело трудились ради этих Игр и, возможно, больше не получат второго такого шанса. Естественно, на Олимпиаде не раз будут ситуации, когда представителям России и Грузии придется встречаться между собой. Но у нас нет никаких оснований опасаться конфликтных ситуаций", – заявила представительница МОК.

То есть, несмотря на нарушении РФ Олимпийской хартии и кровавого вторжения в чужую страну, МОК не только не наказал Россию, но и убедился, что спортсмены страны-агрессора никуда не уедут из Пекина.

Возможно, как раз 15 лет назад в Кремле убедились, что они могут безнаказанно нападать на соседей и еще дважды атаковали чужие территории под прикрытием Олимпиад или Паралимпиад: в 2014-м во время соревнований в Сочи оккупировали Крым, а перед Паралимпийскими играми в Пекине-2022 совершила уже полномасштабное вторжение в Украину. И МОК все равно рассматривает возможность допустить "нейтральных" россиян на ОИ-2024.

НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ. В Олимпийских играх в Китае участвовало 35 грузинских спортсменов в 11 видах спорта. На момент закрытия соревнований они завоевали 6 медалей – по 3 золотые и 3 бронзовые. А по общему количеству наград Грузия заняла 27-е место в командном зачете.

"Особенно ценно для нас то, что на Олимпиаде в Пекине наши борцы проявили свою твердость: в Грузии началась война, и члены сборной были подавлены, и все же трое наших спортсменов взяли золотые медали: Манучар Квирквелия (греко-римская борьба), Ираклий Цирекидзе (дзюдо) и Реваз Миндорашвили (вольная борьба). Это был настоящий подвиг", – отмечал потом в комментарии caucasianknot представитель НОК Грузии Кахабер Беридзе.

"Когда мы узнали, что в Цхинвали началась война, которая перекинулась на всю Грузию, состояние у ребят было подавленное. Особенно тяжело пришлось тем, кто выступал в первый день. Я видел, что некоторые ребята "перегорели", но те, кто боролись, проявили свой характер", – вспоминал старший тренер по греко-римской борьбе Отар Татишвили.

Борец вольного стиля Отар Тушишвили, который стал бронзовым призером Олимпиады-2008 в весе до 66 кг, не полетел на открытие Игр, так как соревновался только 20 августа. Когда началась война, ученик Нугзара Схирели находился в Боржоми на сборах. По пути в аэропорт Тбилиси Отар заехал домой в Гори, несколько раз подвергся массовым бомбардировке россиян.

Только 9 августа после налетов военной авиации РФ, которая якобы била по военным объектам, по заявлениям грузинской стороны, погибло 60 мирных жителей Гори, были разрушены жилые здания и спалены автомобили, в которых находились люди.

"Это было опасно, но я приехал домой на своей машине. Увидев сгоревшие дома, у меня сжалось сердце и я заплакала, что мне делать? Чтобы быть спокойным в Пекине, я на следующий день отвез маму, брата и племянников в Тбилиси", – вспоминал в разговоре с lelo.ge Тушишвили.

Но на Играх он смог собраться и завоевать бронзовую награду, а серебряным призером в том же весе стал украинец Андрей Стадник. Отец Отара оставался в захваченном россиянами городе и узнал о медали сына благодаря мобильной связи, поскольку телевышка была уничтожена.

"В тот день я стоял в начале нашей улицы, когда мне сказали, что Отари завоевал бронзовую медаль. Представьте, как я был бы счастлив. Я преклонил колени и поблагодарил Господа. В это время передо мной затормозил БТР. "Я вам не рекомендую становиться на колени", – окликнул меня русский солдат". "Мой сын стал олимпийским призером, мне вообще плевать на твою боль", – ответила я...", – вспомнил отец борца.

ДЕНЬ "ЗОЛОТА". После тяжелейших дней для членов грузинской делегации 13 августа настало время больших побед. С интервалом примерно в полчаса олимпийским чемпионом стал борец греко-римского стиля Манучар Квирквелия, а затем и дзюдоист Ираклий Цирекидзе.

"Испытания моей страны затмили радость от олимпийского чемпионства", – рассказывал обладатель золотой медали в греко-римской борьбе Квирквелия.

"Стоя на пьедестале, я думал только о том, смогу ли я хотя бы оказать помощь замученным войной жертвам. Когда я позвонил в Тбилиси, то узнал о ситуации в Грузии от жены. Я был очень доволен соглашением о прекращении огня", – добавлял спортсмен.

Также "золото" Грузии принес дзюдоист Ираклий Цирекидзе, выступающий в категории до 90 кг. В полуфинале он одолел Ивана Першина из РФ приемом на иппон, а когда расстроенный россиян продолжал лежать, то победно вскинул руки, а затем показал на свою спину, где была написана его страна.

"В подобной ситуации я бы так поступил со всеми своими оппонентами, хотя и понимаю политическое значение своего поединка, потому что в это время русские бомбили мою родину. И этой победой я осчастливил потрясенных мирных жителей...", – рассказывал Цирекидзе.

ЗАВАЛИЛ РУССКОГО. Очень принципиальной получилась борьба у вольников в категории до 84 кг. В полуфинале встречались действующий чемпион Европы и мира 2007 года россиянин Георгий Кетоев и чемпион мира-2005 и вице-чемпион континента Реваз Миндорашвили из Грузии. Фаворитом считался представитель РФ, но сделав решающий бросок, выиграл грузин, который в итоге стал первым олимпийским чемпионом по вольной борьбе в истории независимой Грузии.

"Мы были на последнем сборе в Боржоми, когда Россия начала бомбить уголки Грузии. Пришлось прекратить тренировки раньше срока. Летать было невозможно. Мы добрались до Тбилиси после 12-часового изнурительного пути. На следующее утро мы вылетели в Пекин через Киев, где из СМИ мы получали ужасную информацию. А жену, двухлетнего сына, сестру и мать я оставил в Тбилиси", – вспоминал для lelo.ge Реваз.

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ. Но если одни грузинские спортсмены были готовы вернуться домой и воевать, то были и те, кто на тот момент, судя по всему, еще продолжали жить советским прошлым и понятием "спорт вне политики".

Живая легенда пулевой стрельбы Нино Салуквадзе, которая в Париже-2024 выступит на своей 10-й Олимпиаде, была первой медалисткой Игр-2008 и на награждении обняла россиянку, о чем тут же раструбила пропаганда РФ.

Решение о том, что грузинские спортсмены остаются на Играх, было принято буквально за несколько часов до выступления Салуквадзе 10 августа в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров: "Грузинские спортсмены не спали до 2 часов ночи. Мы могли думать только о нашей родине Грузии".

Нино признавалась, что ее и команду шокировала агрессия России. Было тяжело ехать на соревнования, когда почти не было информации о членах семьи. Однако это не повлияло на ее дружбу в представителями РФ.

В финале олимпийская чемпионка еще 1988 года в составе сборной СССР Салуквадзе заняла третье место, пропустив на второе россиянку Наталью Падерину. А затем обнималась с ней на награждении, что в МОК и восприняли как знак примирения стран.

"Я заняла третье место. Когда нас позвали вручать награду, болельщики встретили меня овациями, а Наталье Падериной аплодировали только российские болельщики. Этот факт является ярким доказательством симпатии всего мира к Грузии. Когда мы подошли к пьедесталу, я повернулась к Наталье и сказал ей, что наша дружба выше всех войн...", – рассказала lelo.ge Нино.

"Простые люди никогда не хотят войны. Надеюсь, что ум победит в головах наших и ваших политиков и наступит мир. А если у политиков не наступит, тогда нормальные люди должны договариваться. А Падерину я обняла от всего сердца, политика не должна влиять на дружбу между людьми, на спорт, особенно стрельбу", – цитировали Нино СМИ РФ, когда за тысячу километров от Пекина от рук россиян умирали ее соотечественники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда сборной Грузии поддержал протесты. В РФ его назвали 3-м сортом и потребовали благодарить Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!