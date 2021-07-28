На Олимпиаде вместо матча стали показывать таракана. Видео

Курьезным моментом ознаменовалась трансляция олимпийского матча по хоккею на траве между национальными сборными Аргентины и Испании. Во время паузы в матче оператору стало скучно и он вместо выгодных ракурсов хоккеисток стал показывать таракана.

Насекомое резво бежала по ограждению хоккейного стадиона Ои в Токио. Режиссер сменил план лишь тогда, когда таракан решил спрыгнуть с бордюра.

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Отметим, что встреча группового этапа в сикстете B завершилась со счетом 3:0 в пользу Аргентины. Все три гола были забиты в четвертой четверти. На момент публикации новости Аргентина идет 3-й (6 очков), а Испания – 4-й (3 очка).

Четвертьфиналы запланированы на понедельник, 2 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмены сборной Израиля решил проверить, сколько людей необходимо для того, чтоб сломать антисекс-кровати, которые стали хитом Олимпиады-2020. Атлеты показали свой необычный эксперимент на видео.