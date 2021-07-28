Сборная Израиля сломала антисекс-кровать на ОИ, выяснив, сколько для этого нужно людей. Курьезное видео

Спортсмены сборной Израиля решил проверить, сколько людей необходимо для того, чтоб сломать антисекс-кровати, которые стали хитом Олимпиады-2020. Атлеты показали свой необычный эксперимент на видео.

Бейсболист Бен Вангер на своей странице в социальной сети TikTok опубликовал курьезный ролик, на котором он вместе с партнерами проверяет прочность кроватей, пишет New York Post. "Получили много вопросов по поводу кроватей в олимпийской деревне. Поэтому сегодня мы решили проверить, сколько израильтян нужно, чтоб сломать одну такую кровать", – сказал Вангер.

Видео дня

В итоге лишь тогда, когда на кровати оказалась девять спортсменов, она все же не выдержала и сломалось. Видео стало вирусным в соцсети, набрав полмиллиона просмотров к 27 июля, однако позже было удалено.

Напомним, картонные кровати в олимпийской деревне вызвали бурную реакцию в сети. Сначала болельщики предположили, что таким образом организаторы решили заставить спортсменов отказаться от секса на время Игр.

Однако позже оказалось, что кровати достаточно прочные. Ирландский гимнаст Рис Маккленаган первым записал видео, в котором развеял миф ненадежности мебели.

"Anti-sex" beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

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