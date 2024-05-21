'Отделить нах*й'. Президент Федерации легкой атлетики Закарпатья в форме с надписью 'Россия' 'отказался' от части Украины. Видео

Бывший заместитель УБОП в Закарпатской области, а сейчас глава Закарпатской федерации легкой атлетики Олег Коноваленко попал в скандал, после публикаций нескольких видео с его участим. В первом чиновник в шутливой форме отказывается от Закарпатья, а на втором тренируется в форме с надписью "Russia".

В ролике, который у себя в Telegram-канале опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола, Коноваленко, сидит за столом в большом кабинете, имитируя важного чиновника. Его спрашивают, что делать с Закарпатьем.

"Отсоединить нах**. Сейчас сразу и подпишу приказ", – отвечает глава легкоатлетической федерации региона.

На втором видео Коноваленко отрабатывает удары в смешанных единоборствах. При этом он одет в красную спортивную куртку с названием страны агрессора на спине.