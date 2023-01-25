''Он был опасный'': победитель Кубка мира по ММА погиб, сдерживая российских оккупантов под Бахмутом

Еще одной жертвой кровавого вторжения России на территорию Украины стал известный боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица. 30-летний спортсмен с позывным "Опасный" погиб 23 января в боях под Бахмутом.

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О смерте бойца сообщила Национальная федерация ММА Украины, отметив, что Эдуард обладал прекрасным чувством юмора, был душой компании и надежной поддержкой для всех.

Кострица был воспитанником киевского бойцовского клуба "Феникс". И уверенно шел к своим титулам. В 2019 году в Риме он завоевал "серебро" чемпионата Европы по ММА.

А в 2021-м в Праге Эдуард стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг. На том турнире в Чехии сборная Украины была лучшей в молодежном командном зачете и третьей – во взрослом.

"Сделать 52 кг – это длинная история, включая ванны в отеле. Поэтому после долгой подготовки и сгонки веса Эдик решил сэкономить время в финальном поединке и выиграл ТКО в первом раунде. Включился голодный берсерк, начал махать ногами, руками. И все. Победа", – рассказывал о выступлении Эдуарда на Кубке мира Виталий Крохмалюк из СК "Феникс".

Помимо крупных титулов, у Кострицы были десятки медалей различных украинских и международных турниров. В свободное время снимал шутливые ролики и делал коллажи.

А в 2022 году Эдуард вступил в свой решающий бой – за Украину... В последнее время спортсмен воевал в самой горячей точке нашей страны – удерживал город-крепость Бахмут. Однако 23 января мастер смешанных единоборств погиб, выполняя боевое задание.

"Он был "опасный", он был "настоящий". Кострица Едуард (19.07.1992–23.01.2023). Чемпион Украины по ММА. Боец! Воин! Герой! Погиб в бою за свою страну", – отреагировал на смерть Эдуарда боец UFC Людвик Шолинян.

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