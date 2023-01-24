Оккупанты убили фигуриста из Харькова: участник юношеской Олимпиады погиб под Бахмутом

В ожесточенных боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Теперь харьковскому спортсмену навсегда 25 лет.

Видео дня

О гибели Дмитрия на своей странице в Facebook сообщил ресурс Skate Ukraine.

Шарпар родился 21 декабря 1997 года в Харькове. Серьезно начал кататься в 2011-м. Во время своей спортивной карьеры Дмитрий выступал в соревновании спортивных пар с Анастасией Побеженко.

Дмитрий был призером чемпионатов Украины среди юниоров, а также вице-чемпионом страны среди взрослых в сезоне-2015/2016. Вместе с Побеженко Шарпар принимал участие во II зимних Юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере-2016 и сумел пробиться в топ-10.

Пресс-атташе нашей сборной на ЮОИ-2016 Ирина Калита вспомнила в разговоре с OBOZREVATEL, что Дима был самым старшим в команде на тех Играх, и это ощущалось в его отношении ко всему олимпийскому антуражу, рассуждениях. Когда прочла о гибели Дмитрия, Ирина сразу вспомнила случай в аэропорту, когда сборная только летела на соревнования.

"Ожидая рейса, я пыталась фотографировать, кто чем занимается во время ожидания, пообщаться, чтобы утолить информационный голод, потому что раньше не было такой возможности – все спортсмены из других городов. Дима сидел со своим коллегой фигуристом Владимиром Беликовым, и Вова выдает реплику: "А почему мы должны отвечать на вопросы?". Конечно, это было сказано в шутку. А Дима ответил: "А ты контракт читал, когда подписывал? Теперь все интервью с ее разрешения". Мы посмеялись над этим, а я себе подумала, что наконец-то у нас растет ответственная спортивная молодежь, которая знает свои права", – рассказала Ирина.

"Умный паренек, умел высказать свое мнение, возможно, и волновался на интервью, но виду не показывал. Во время ЮОИ фигуристы жили отдельно от представителей других видов спорта, но он был компанейским и коммуникабельным. И на тех небольших общих встречах, когда они приезжали к нам в Олимпийскую деревню, не чувствовалось, что они живут в другом городе. У них вообще была дружеская команда фигуристов, активно участвовавших и в различных образовательно-культурных мероприятиях, выигрывали призы", – добавила Калита.

После завершения соревновательной карьеры харьковчанин не смог расстаться с коньками. Дмитрий стал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

А после начала полномасштабного вторжения России фигурист отправился защищать Украину и родной Харьков, который беспрерывно обстреливали оккупанты.

На гибель Дмитрия отреагировал первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который вспомнил, что выступал вместе с героем на ЮОИ-2016. Он выразил соболезнования родным Шарпара и возмутился поведением фигуристов из РФ: "В это же самое время российское фигурное катание устраивает ледовые шоу в поддержку геноцида украинцев…"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на боевом задании под Бахмутом погиб дзюдоист из Харькова. Защищать свою страну от российских оккупантов спортсмен с позывным "Козак" отправился добровольцем.

Также мы рассказывали, что рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами.

Последние годы Михаил Кобыжча посвятил плаванию на открытой воде на длинные дистанции. И добился больших успехов. Украинец становился победителем и призером престижнейшей международной серии заплывов на открытой воде OCEANMAN.

Бои с россиянами за Донбасс забрали жизнь отца двоих детей и мастера боевых искусств, который погиб под минометным обстрелом под Бахмутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!