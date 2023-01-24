''Тела не смогли забрать'': друзья-альпинисты держали оборону Соледара и погибли в одном бою

21 января во время обороны Соледара от натиска российских захватчиков погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до полномасштабной войны и в один день отдали жизни за Украину.

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О трагедии на Донбассе сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейка.

Александр и Григорий вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. А в первые дни полномасштабного вторжения РФ собрались и вместе отправились защищать украинскую землю. Альпинисты воевали в Специальном подразделении и, по словам очевидцев, погибли рядом в одном бою.

Правда, как сообщает Копейка, тот роковой бой на донецкой земле был крайне тяжелым, и побратимы альпинистов не смогли забрать тела погибших. Поэтому официально их смерть не подтверждают, оставляя ничтожный шанс на чудо...

35-летний Александр Заколодный был мастером спорта по альпинизму и кандидатом в мастера спорта по скалолазанию и туризму. Являлся членом сборной Украины по альпинизму и вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Александр закончил Харьковскую государственную академию физической культуры. С 2013 года работал администратором местного скалолазного центра "Вертикаль", где за это время организовал десятки соревнований по технике альпинизма и скалолазания, тренировал детей.

В качестве спортсмена с 2008 года регулярно принимал участие в чемпионатах Украины и международных турнирах по альпинизму. Почти в каждом соревновании занимал призовые места.

За покорение пяти самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня Заколодный получил звание "Снежный барс". Принимал участие в трех восхождениях на 8-тысячники: украинская национальная экспедиция 2010 года на Макалу (8481м), экспедиции Харьковского клуба альпинистов на Чо-ойю (8201м) и Нанга-Парбат (8126м).

Летом 2013 года в базовом лагере Нанга-Парбат на территории Пакистана террористы расстреляли 10 альпинистов, среди которых было трое харьковчан. Но, как отметил Копейка, раньше Александру всегда везло – в то трагическое время он был как раз на восхождении. А вот через 10 лет удача изменила спортсмену: уже российские террористы убили его на родной земле…

У Александра осталась жена и две дочки.

Также 35-летний Григорий Григорьев был кандидатом в мастера спорта по скалолазанию и имел второй разряд по альпинизму. Вел активный образ жизни, любил туризм, бегал марафоны и ездил на велосипеде. Принимал участие в соревнованиях по триатлону.

Григорий работал в Харьковском городском совете над благоустройством города, выполнял много общественных задач. Также работал на скалодроме "Вертикаль", помогал на соревнованиях в качестве судьи. Друзья и близкие запомнили его честным, добрым и порядочным человеком.

Последнее сообщение в его ленте Facebook было 1 января 2023 года. В ответ на приглашение поучаствовать в международном марафоне после войны, Григорий ответил: "Я рад, что вы продолжаете наши традиции! Верю, что в этом году мы будем бегать вместе".

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