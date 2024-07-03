Указал место россиян и беларусов: украинский чемпион мира не представляет, как встретится со спортсменами стран-агрессоров на Олимпиаде

Чемпион мира по гребле, байдарочник Олег Кухарик рассказал о допуске представителей стран-агрессоров на Олимпиаду-2024 и общении с беларускими коллегами к полномасштабному вторжению России в Украину и после него. Победитель Европейских игр надеется, что РФ и РБ сами откажутся от соревнований в Париже.

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В комментарии OBOZ.UA Кухарик отметил, что пока даже не представляет, как реагировать на представителей России и Белоруссии на Олимпиаде во Франции, если им все же разрешат уехать.

"Россияне выступали на европейском отборе в Сегеде, в Венгрии. Некоторые даже взяли лицензии. Не в нашем виде, в каноэ двойке. И еще завоевали лицензии некоторые белорусы, но я не знаю, поедут ли они выступать в Париж", – рассказал Олег.

"Они-то лицензию взяли, место забрали и отказываться тоже не собираются. Но существует некая вероятность, что они будут бойкотировать и не поедут на Олимпийские игры. Есть у нас такие надежды", – подчеркнул гребец.

Чемпион мира по байдарке-четверке отметил, что попасть на Олимпиаду-2024 в Париже именно в четверке у спортсменов из стран-агрессоров шансов не было, поскольку отборочные соревнования проходили только в прошлом году: "А последние участники добирались уже по одиночкам и двойкам".

Повар пока не задумывался над тем, как будет реагировать, если придется столкнуться с россиянами или беларусами во время Игр во Франции.

"Если честно, я себе даже не представлял этого момента. Потому что у меня из Беларуси есть знакомые, с которыми мы еще до войны здоровались, разговаривали. То есть было определенное общение на соревнованиях. А как сейчас будет, я даже не представляю. Но, думаю, что они во Франции будут себе как отбросы, а все остальные – люди как люди", – считает Олег.

"Поддерживали ли нас эти беларусы после полномасштабного вторжения РФ? Некоторые поддерживали, но кроме слов поддержка больше ничего. Но это так есть", – признался Кухарик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что о судьбе россиян и беларусов на Олимпиаде, а также об отце в ВСУ рассказал чемпион мира и Европейских игр.

Также мы писали, что чемпионка мира рассказала о допуске к Олимпиаде стран-агрессоров, о планах на "золото" и круассаны.

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