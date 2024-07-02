'Будут как отбросы': о судьбе россиян и беларусов на Олимпиаде, а также об отце в ВСУ рассказал чемпион мира и Европейских игр

Титулованный украинский гребец, чемпион мира Олег Кухарик, привезший две награды Европейских игр-2023 и посвятивший их отцу, рассказал, где сейчас служит его родной человек и будет ли возможность болеть за сына на Олимпиаде в Париже. А во Франции Олег вместе со своими партнерами по байдарке-четверке Дмитрием Даниленко, Игорем Труновым и Иваном Семыкиным – среди главных претендентов на победу.

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В разговоре с OBOZ.UA Кухарик рассказал о своих впечатлениях от новой формы сборной Украины, общении с беларусами после полномасштабного вторжения и особенностях олимпийского канала в Париже.

– Олег, вы были среди когорты спортсменов, которые недавно показали, как выглядит экипировка нашей сборной от польского бренда 4F. Где вам комфортнее, в лодке с веслом или на подиуме дефилировать?

– Слушайте, с веслом на воде, конечно, комфортно, но такие мероприятия для спортсменов тоже важны. Здесь можно встретиться с нашим руководством, с министрами, президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Можно лично поблагодарить, а также увидеть многих других именитых спортсменов, с которыми можно познакомиться и пообщаться. Поэтому такие меры тоже нужны и они имеют место быть.

По поводу формы, мне удавалось до этого получать только предыдущую на Европейские игры фирмы Peak. И я был удивлен, что 4F станет партнером сборной Украины на этой Олимпиаде. Форма крутая, качественная, стильная. Наконец-то у Украины будет отличная форма на Олимпийских играх.

– До Парижа-2024 остается совсем немного, как сейчас оцениваете свою готовность?

– Мы идем по четкому плану. В конце прошлого сезона мы сели в наш круг вместе с тренером и обсудили то, что нам нужно выйти на пик формы поближе к Олимпиаде. Потому весь этот период мы проходили в базовой подготовке. Сейчас уже наращиваем быстроту, выносливость. Еще месяц, и я надеюсь, что именно на Играх мы будем уже на пике формы.

– Уже соревновались в Париже?

– Да, после прошлогоднего чемпионата мира мне удалось побывать на Парижском канале. Там проходила предолимпийская неделя. У нас он назывался третьим этапом Кубка мира. Попробовали дистанцию, опробовали канал.

Скажу, что канал можно было бы подобрать и лучше, потому что он без обводного. То есть там на одной полосе и тренировки, и гонки. Но я думаю, что во время соревнований там тренироваться никто не будет. Канал открывается с 3 августа.

В целом канал с боковым ветром. Но здесь тоже еще надо поймать этакий фарт. Наш вид спорта – это тоже везение. Потому что у нас есть каноисты, которые гнут слева и справа. И тому, кто гребит, например, слева, правый ветер будет мешать. Поэтому хотелось бы немного удачи. А так – рабочий канал, мы его проверили. Мы уже знаем, как на нем работать, знаем, что делать. Думаю, он будет успешен для нас.

– Для вас и ваших партнеров по четверке это первые Олимпийские игры.

– Да, это у всех первые игры. До этого были только европейские. И все.

– К сожалению, в последний момент к квалификации на Олимпиаду-2024 были допущены и представители стран-агрессоров.

– Россияне выступали сейчас на европейском отборе в Сегеде, Венгрии. Некоторые даже взяли лицензию. Не в нашем виде, в каноэ двойке. И еще завоевали лицензии некоторые беларусы, но я не знаю, поедут ли они выступать в Париж. Они-то лицензию взяли, место забрали и отказываться тоже не собираются. Но существует некая вероятность, что они будут бойкотировать и не поедут на Олимпийские игры. Есть у нас такие надежды.

Попасть на Олимпиаду в Париже у четверки у них шансов не было, поскольку отборочные соревнования проходили только в прошлом году. А последние участники добирались уже по одиночкам и двойкам.

– Как-нибудь настраиваетесь на возможную встречу с ними? Или даже не будет возможности пересечься?

– Если честно, я даже не представлял себе этого момента. Потому что у меня из Беларуси есть знакомые, с которыми мы еще до войны здоровались, разговаривали. То есть было определенное общение на соревнованиях. А как сейчас будет, я даже не представляю. Но, думаю, что они во Франции будут где-то как отбросы, а все остальные – люди как люди.

– А с этими беларусами вы продолжали общаться после полномасштабного вторжения РФ? Они вас как-то поддерживали?

– Некоторые поддерживали, но кроме слов поддержки больше ничего. Но это так.

– Насколько для Украины важно попадать на такие турниры как Олимпийские игры, чемпионаты Европы по футболу именно сейчас? Потому что только команда Сергея Реброва проиграла, так начались упреки, мол, зачем они вообще туда отбирались.

– На сегодняшний день это важно, потому что это дополнительная площадка, чтобы напоминать об Украине, о том, что у нас идет война и рассказывать о ее последствиях. А в футболе это вообще столь масштабно. И ребята молодцы, они держались, и я до последнего надеялся, что они выйдут из группы.

– О чем хотелось бы попросить у болельщиков? Пожелать в преддверии Олимпиады? Кроме света, наверное.

– Болельщикам нужно держать кулаки крепко. Запастись аккумуляторами, следить и болеть за нашу сборную Украины, потому что для нас это важно. Для каждого спортсмена это важно.

– Свою победу на Европейских играх-2023 вы посвятили родному человеку, который служит в ВСУ.

– Да, у меня сейчас отец на фронте. Но у него есть интернет, поэтому он, конечно, будет болеть за нас на Олимпиаде. Будет с нами, но на расстоянии.

– А где сейчас служит ваш отец?

– В Донецкой области. Уже в четвертом месяце полномасштабной войны он принял решение присоединиться к Вооруженным силам. И по сей день воюет.

– Не отговаривали его?

– Ну, вы знаете, что отговаривать человека, который уже принял решение? Это как-то неправильно. Он для себя все решил – что это необходимость и нужно уходить.

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