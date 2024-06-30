'Россияне не достойны внимания': чемпионка мира рассказала о допуске к Олимпиаде стран-агрессоров, планах на 'золото' и круассаны

Двухкратный призер Олимпиад, чемпионка мира по гребле на каноэ Людмила Лузан за месяц до старта Игр-2024 в Париже призналась, что не испытывает особого давления, хотя и едет во Францию за золотой наградой. И желательно как в личном виде программы, так и в двойке.

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В комментарии OBOZ.UA Людмила рассказала, на какой сейчас находится стадии подготовки, когда к соревнованиям допустили россиян и белорусов и с чем у нее ассоциируется Париж.

– Как оцениваете свою форму за месяц до Олимпиады?

– Сейчас оцениваю хорошо. Знаю, что есть еще, над чем поработать, как раз не хватает именно месяца, чтобы дойти до своей лучшей формы, поэтому все идет по плану – тренируемся, не отвлекаемся, верим в себя.

– Когда было ментально легче ехать на Олимпиаду – три года назад в Токио, когда вы еще не были двукратным призером Игр или сейчас, когда уже есть такой огромный опыт, но вместе с тем и определенное давление?

– Не могу сказать, что мне сейчас тяжелее из-за давления, потому что я ограничиваю себя в этой информации, стараюсь об этом не думать. Я знаю, что еду делать свою работу, не обращая ни на что внимания. Я никому не обязана, я делаю себе, и, конечно, хочется порадовать Украину, привезти медали, но на меня это не оказывает большого давления. То есть все, что я могу сделать, я сделаю.

– В вашем виде спорта долгое время не допускали к соревнованиям представителей стран-агрессоров, в том числе россиян.

– Но вот к отборочным недавно допустили. Я не следила, как они выступали и сколько лицензий добрали, но, скорее всего, несколько есть. Однако я надеюсь, что сама страна вообще не допустит к Олимпиаде никаких своих спортсменов.

– А в вашем виде программы тоже есть?

– Ну, кажется, что нет.

– Но, я думаю, что вы сможете отвлечься и не обращать на них внимания, если, не дай Бог, будут какие-то провокации от представителей РФ.

– У нас такой вид спорта, что мы не контактируем с ними никак. То есть, мы становимся на свою дорожку и побеждаем. И, конечно, они не стоят нашего внимания и мы знаем, за чем мы туда едем.

– За золотом?

– Да.

– В двух видах?

– Конечно, хочется в двух видах. Я готовлюсь как в двойке, так и в одиночном виде хочется хорошо заявить о себе. Поэтому результат должен сказать сам за себя.

– Вы соревновались в Париже в прошлом году на предолимпийской неделе?

– Нет, мы не поехали тогда, но я думаю, что так должно было случиться, что я приеду, у меня будут свежие эмоции, впечатления. И я думаю, что так и должно быть.

– А с чем у вас ассоциируется Париж?

– С круассанами. Можно ли их мне? Можно всего, но понемногу.

– Вы участвовали в показе новой олимпийской формы. Где чувствуете себя комфортнее – с веслом в лодке или в роли модели?

– Конечно, мне комфортнее грести. В лодке я чувствую себя как рыба в воде, это моя стихия, мне там очень комфортно.

– Но у вас и дефилировать неплохо получается. Не задумывались, возможно, составить конкуренцию Дарье Белодед и на страницах журналов?

– Как-то не задумывалась (улыбается). Возможно, когда-нибудь. Сейчас пока нет.

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