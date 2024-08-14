Хроники Olympic Dreams в Париже: эмоциональная встреча с мэром столицы, презентация в VOLIA SPACE и визит в олимпийскую деревню

Команда проекта международных спортивных лагерей Olympic Dreams посетила Олимпийские игры, где на территории Украинского Олимпийского Дома VOLIA SPACE представила результаты своей деятельности за 2,5 года, пообщалась с украинскими спортсменами в Олимпийской деревне и встретилась с мэром Парижа Анн Идальго, которая пообещала поддержать молодых атлетов из пострадавших регионов Украины.

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Визит представителей и участников Olympic Dreams в Париж стал возможным благодаря поддержке Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Украины. Во время презентации в VOLIA SPACE команда проекта также организовала показ документального фильма "Espoirs" об украинской атлетке Анастасии Чижевской, снятый командой французского национального спортивного медиа L'Équipe.

"С начала вторжения россии проект Olympic Dreams делает все для того, чтобы на следующей Олимпиаде наши спортсмены получили больше лицензий. Наша задача — продолжить эту работу, расширять географию и увеличивать количество участников проекта", — отметила военный амбассадор Olympic Dreams, депутат Ирпенского городского совета, майор ВСУ Елена Павлова.

Во время мероприятия также был представлен видеоролик о проекте Olympic Dreams, а с результатами работы проекта познакомили присутствующих члены команды — CEO проекта Александра Новикова, генеральный секретарь Olympic Dreams и заместитель мэра Бучи по гуманитарным вопросам Александра Старкова, директор по развитию проекта, заслуженный тренер Украины, участник Олимпийских Игр 1996 года в Атланте по дзюдо Карен Балаян, а также предприниматель, меценат и идейный вдохновитель проекта Анатолий Бойко.

"С февраля 2022 года для нас стала приоритетом помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от войны. И особое внимание мы направили на спасение нового поколения нашей молодежи — украинских атлетов, которые должны защищать наше спортивное будущее на международных аренах", — подчеркнул Анатолий Бойко.

В VOLIA SPACE команда проекта представила арт-постер "У нас всегда будет Мрия" с фрагментом фюзеляжа самолета Ан-225, разрушенного во время российского вторжения в городе Гостомель. Уникальность артефакта, созданного для сохранения памяти о легендарном самолете, заключается в том, что в нем используется реальный фрагмент "Мрии". Проект был создан командой киевских волонтеров для сбора средств на помощь украинским защитникам.

"Недавно участники Olympic Dreams вернулись из Австрии, где у них были надлежащие условия для тренировок. Большинство этих детей — из Бучи. Я видела их лица во время церемонии открытия Олимпийских Игр в Буче. Именно ради них мы должны продолжать работать над этим проектом", — добавила Александра Старкова.

После мероприятия команда Olympic Dreams также посетила официальный прием, посвященный украинским спортсменам-участникам Олимпийских игр 2024 года, где состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Во время этой встречи Анн Идальго не смогла сдержать эмоции и обняла спортсменку проекта Olympic Dreams Анастасию Чижевскую.

Анастасия родом из временно оккупированного Луганска, вместе с семьей она в 2014 году переехала в город Гостомель, где продолжила свои тренировки по дзюдо. В феврале 2022 года она находилась в этом городе, и ей пришлось эвакуироваться. Отец Анастасии ушел добровольцем в ряды ВСУ и погиб, защищая страну, летом 2022 года. С тех пор все победы на соревнованиях по дзюдо спортсменка посвящает ему.

"В это сложное для страны время важно продолжать достигать результатов на международных соревнованиях. Снова и снова напоминать о непоколебимом духе и решимости украинского народа. Каждая такая победа и достижение наших спортсменов поднимают моральный дух страны и вдохновляют людей", — отметила Анастасия.

Инициатор проекта Анатолий Бойко обсудил с Анн Идальго масштабирование проекта на территории Франции, в частности, проведение лагерей для спортсменов из пострадавших от войны городов.

Финальной точкой поездки команды Olympic Dreams во Францию стал визит в Олимпийскую деревню, где состоялась встреча с Президентом НОК Вадимом Гутцайтом и спортсменами Олимпийской сборной. Команда проекта пожелала успехов и новых побед украинским спортсменам.