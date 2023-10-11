Мудрик и другие трансферы: 'Шахтер' за год уплатил более полумиллиарда налогов

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова по итогам сезона 2022/2023 уплатил в государственный бюджет Украины 567 млн. гривен налогов.

Об этом говорится в годовом отчете по итогам деятельности донецкого клуба в сезоне 2022/23.

Общий показатель доходов клуба с учетом НДС по итогам прошедшего сезона составил почти 6 млрд грн.

4 млрд гривен – это доходы от продажи и аренды игроков. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА за участие в международных турнирах составили 1,6 млрд. грн. Доходы от коммерческой деятельности - 357 млн грн.

Напомним, после трансфера футболиста ФК "Шахтер" Михаила Мудрика в лондонский "Челси", бизнесмен Ринат Ахметов объявил о запуске проекта "Сердце "Азовстали", в рамках которого выделил 1 млрд грн помощи