'Катя, лучше...' Милевский отреагировал на слова жены Усика

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал некорректными высказывания Екатерины Усик о его окружении. Трехкратный победитель национального первенства страны отметил, что слова супруги Александра Усика об отсутствии у него друзей после окончания карьеры не соответствуют действительности.

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Об этом Милевский заявил в комментарии порталу sport-express.ua. Бывший нападающий, на счету которого 86 голов за киевское "Динамо", отметил, что он сейчас себя прекрасно чувствует, а также пожаловался на то, что его фамилия каждый раз всплывает в различных разговорах.

"Интервью Кати Усик? Нет, не видел. И что там было? Мне кажется, это некорректно обсуждать, у кого сколько денег и какие у кого друзья. Пока у меня все хорошо. Моя фамилия никому не дает покоя в очередной раз. Катя, передай привет лучше Сани-чемпиону. Удачи вашей семье", – сказал Милевский.

Ранее Александр и Катерина Усики признались, что им пришлось пережить очень сложный период в браке, когда они едва не потеряли семью.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Александр Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами.

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