'Не хочу, как Милевский'. Екатерина Усик впервые призналась, что произошло в их семье

Супруга чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика призналась, что их семmcgя потеряла в свое время баснословную сумму из-за непорядочных знакомых. Екатерина Усик в интервью Славе Дьомину рассказала, что не хочет оказаться в ситуации, как знаменитый экс-динамовец Артем Милевский, поэтому очень тщательно подходит к выбору людей, которые ее окружают.

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Екатерина согласна с мнением, что когда появляются деньги, вокруг сразу становится больше людей, желающих от этого выгоды. Однако в своей жизни и жизни своей семьи она старается избегать такого.

"В моей истории такого нет, я этого не позволяю. Но в целом сейчас людям тяжело, многим нужна помощь. Но мы же говорим не о тех, кто действительно в беде, а о тех, кто просто пытается "сесть на шею". - Да, вспомните Артема Милевского. У него было много денег, друзей, проектов, но когда деньги кончились – все исчезли. Это нормальная история. Я не хочу, чтобы так было у меня. То же самое со многими боксерами, с тем же Майком Тайсоном. Я не хочу так", – не сдержала эмоций Екатерина.

Женщина поделилась своими секретом "фильтрации" ненадежных людей.

"Если я кому-то отказываю, они идут к Саше (Александру Усику). А он уже направляет их ко мне. Но, в общем, я работаю только с проверенными людьми, с которыми уже были общие проекты. Они знают, как мы работаем, и ценят труд Саши. Были ли ситуации, когда приходилось терять деньги? Да, было много случаев. Мы потеряли значительные суммы из-за таких людей. О каких суммах идет речь? Точной цифры не скажу, но это больше миллиона долларов", – подытожила Екатерина Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Усики признались, что им пришлось пережить очень сложный период в браке, когда они едва не потеряли семью.

Также стало известно, что Усик собирается сделать с домом под Киевом, который был захвачен россиянами. Кроме того, в интервью Дьомину Усик сделал признание о сексе с женой.

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