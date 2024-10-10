'Женщина должна находиться в постели!' У чемпиона ОИ из РФ бомбануло из-за первой тренерши в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев выразил негодование из-за появления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) первого в истории тренера-женщины. Бывший спортсмен повторил слова одиозного Владимира Жириновского, комментируя работу Джессики Кэмпбелл в "Сиэтле".

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Об этом Мальцев заявил в интервью порталу ВсеПроСпорту. Россиянин продемонстрировал типичные для них нетерпимость и сексизм подчеркнув, что "женщина должна находиться в постели и на кухне", а кроме того, "женщины должны заниматься своим спортом".

"Что я об этом думаю? Ну не знаю, я могу тут сказать слова Жириновского: женщина должна находиться в постели и на кухне. Считаю ли я, что им не место в хоккее? Это слова Жириновского. Согласен ли я с ними? Да, конечно. Их непривычно видеть у руля в хоккее. Возможно ли появление женщине-тренеров в российском хоккее? Я думаю, что вряд ли. Думаю, что женщины должны заниматься своим спортом. Имею ли я в в виду, к примеру, гимнастику и фигурное катание? Да", – сказал Мальцев.

Отметим, что Кэмпбелл провела дебютный матч регулярного чемпионата на посту ассистента главного тренера "Сиэтла", став первой женщиной-наставницей в НХЛ.

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