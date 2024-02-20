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"Здесь преимущество": чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир

Александр Чеканов
Хоккей
1 минута
828
'Здесь преимущество': чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет 'кормить, поить, обогревать' весь мир

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов с пафосом выразил уверенность в том, что миссия России состоит в обеспечении жизнедеятельности остального мира. Бывший хоккеист при этом добавил, что страна-агрессорка не сможет тягаться с западным миром в технологическом развитии.

Об этом Фетисов заявил в интервью в интервью изданию "Аргументы и факты". По словам обладателя Кубка Стэнли, россияне "не против развития", забыв о том, что десятки миллионов жителей РФ даже не имеют доступа к газификации и даже самым элементарным бытовым удобствам.

"Здесь преимущество": чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир
"Здесь преимущество": чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир

"Нужно воспитывать людей по-другому. Развитие, поиск новых технологий – мы к этому движемся. Мы не против развития, мы – за правильные технологии. Нам не надо тягаться с другими в производстве смартфонов, это и без нас хорошо делают. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – вот эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России. За это и надо конкурировать. И мы с этим справимся, если только правильно нацелимся", – сказал Фетисов.

"Здесь преимущество": чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир

Ранее он с откровенными оскорблениями на руководителей Международной федерации хоккея (IIHF) и ее президента Люка Тардифа из-за нового отстранения сборной России от соревнований.

"Здесь преимущество": чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожепвников со словами "мы рабами никогда не будем" призвал россиян "терпеть и ждать" снятия санкций.

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