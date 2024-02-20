Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов с пафосом выразил уверенность в том, что миссия России состоит в обеспечении жизнедеятельности остального мира. Бывший хоккеист при этом добавил, что страна-агрессорка не сможет тягаться с западным миром в технологическом развитии.

Об этом Фетисов заявил в интервью в интервью изданию "Аргументы и факты". По словам обладателя Кубка Стэнли, россияне "не против развития", забыв о том, что десятки миллионов жителей РФ даже не имеют доступа к газификации и даже самым элементарным бытовым удобствам.

"Нужно воспитывать людей по-другому. Развитие, поиск новых технологий – мы к этому движемся. Мы не против развития, мы – за правильные технологии. Нам не надо тягаться с другими в производстве смартфонов, это и без нас хорошо делают. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – вот эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России. За это и надо конкурировать. И мы с этим справимся, если только правильно нацелимся", – сказал Фетисов.

Ранее он с откровенными оскорблениями на руководителей Международной федерации хоккея (IIHF) и ее президента Люка Тардифа из-за нового отстранения сборной России от соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожепвников со словами "мы рабами никогда не будем" призвал россиян "терпеть и ждать" снятия санкций.

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