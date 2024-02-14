'Дебилы!' Чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за отстранения России от ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей Международной федерации хоккея (IIHF) и ее президента Люка Тардифа. Бывшего защитника сборной СССР привело в ярость очередное отстранение России от соревнований – в частности чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Двукратный обладатель Кубка Стэнли, который яро поддерживает режим кремлевского диктатора Владимира Путина и войну в Украине, обозвал руководство IIHF дебилами, с которыми не о чем разговаривать.

"Уже давно надо закончить с этой историей. Не того президента мы выбрали здесь, в Санкт-Петербурге. Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться. Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать? Сергей Викторович Лавров дал такое определение некомпетентности международных чиновников", – сказал Фетисов.

Отметим, что вместе с россиянами хоккейный сезон 2024/25 пропустят и беларусы. Таким образом, они не будут соперниками сборной Украины в олимпийском отборе к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожепвников со словами "мы рабами никогда не будем" призвал россиян "терпеть и ждать" снятия санкций.

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