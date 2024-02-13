Посмешище: чемпион ОИ из РФ заявил, что россияне 'рабами никогда не будут', и призвал их 'терпеть и ждать'

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выдал феерический по своей логике бред о новом отстранении России от международных хоккейных соревнований. Бывший нападающий сборной СССР назвал это решение политическим, а также со словами "мы рабами никогда не будем" призвал соотечественников "терепеть и ждать" снятия санкций.

Об этом Кожевников, который стал доверенным лицом диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента весной нынешнего года, заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 оскорбил руководителей Международной федерации хоккея (IIHF), обозвав их негодяями, которые предвзято относятся к представителям страны-агрессорки.

"Нам надо терпеть и ждать. Это решение – чистая политика, чистый заговор. Они негодяи. Они смешали все самое чистое, что было в спорте, с политикой. То, что они закладывали в основах развития спорта, они сами уже и порушили. Но мы рабами никогда не будем, это не в крови русского народа. Так что нам деваться некуда – мы победим", – сказал в патриотическом угаре Кожевников.

Эти слова вызвали приступ смеха у читателей портала Sports.ru. Они указали на нелогичность слов бывшего хоккеиста. "Терпеть и ждать – собственно и есть рабское состояние", "Сейчас рассматривается включение девиза "терпеть и ждать" в конституцию РФ. Это одна из основ власти в России", "Мы рабами не будем, но надо терпеть и ждать", "Остановите мой ор, щас задохнусь", – пишут в комментариях.

Ранее бывший российских хоккеист Данис Зарипов назвал назначение доверенным лицом Владимира Путина на "выборах-2024" главным достижением карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, известный хоккейный тренер Андрей Назаров в патриотичном угаре выдал очередную абсурдную мысли о величии России, которой якобы завидуют в европейских странах.

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