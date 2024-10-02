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ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев

Александр Чеканов
Хоккей
1 минута
7,8 т.
ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев

Российский хоккеист Егор Сорокин, который отправился убивать украинцев, был ликвидирован воинами ВСУ. Оккупанту было 27 лет, а детали его гибели в преступной и ничем немотивированной войне, которую развязала его страна, неизвестны.

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Об этом информирует пресс-служба пермского "Молота" на своей странице в подконтрольной Кремлю социальной сети Вконтакте. В клубе, воспитанником которого являлся Сорокин, ограничился коротким сообщением о его гибели и объявлением сборов для семьи оккупанта.

ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев
ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев

Один из знакомых спортсмена отметил, что на сегодня неизвестно даже место похорон захватчика. Отмечается, что у того остались жена и маленькая дочка.

А один из болельщиков раскритиковал "Молот" за сбор денег для семьи Сорокина. "При всем огромном уважении к павшему воину, но вот зачем идет сбор средств, я что-то не совсем понимаю", – написал он.

ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев
ВСУ ликвидировали российского хоккеиста, приехавшего убивать украинцев

Накануне стало известно о ликвидации ВСУ известного российского тренера по каратэ Алексея Ходыкина, который возглавлял в РФ сборную Кемеровской области и был главой Федерации каратэ Новокузнецка.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова, который в свой 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей.

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