Российский хоккеист Егор Сорокин, который отправился убивать украинцев, был ликвидирован воинами ВСУ. Оккупанту было 27 лет, а детали его гибели в преступной и ничем немотивированной войне, которую развязала его страна, неизвестны.

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Об этом информирует пресс-служба пермского "Молота" на своей странице в подконтрольной Кремлю социальной сети Вконтакте. В клубе, воспитанником которого являлся Сорокин, ограничился коротким сообщением о его гибели и объявлением сборов для семьи оккупанта.

Один из знакомых спортсмена отметил, что на сегодня неизвестно даже место похорон захватчика. Отмечается, что у того остались жена и маленькая дочка.

А один из болельщиков раскритиковал "Молот" за сбор денег для семьи Сорокина. "При всем огромном уважении к павшему воину, но вот зачем идет сбор средств, я что-то не совсем понимаю", – написал он.

Накануне стало известно о ликвидации ВСУ известного российского тренера по каратэ Алексея Ходыкина, который возглавлял в РФ сборную Кемеровской области и был главой Федерации каратэ Новокузнецка.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова, который в свой 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей.

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