ВСУ ликвидировали главного тренера сборной в РФ, ушедшего убивать украинцев
Известного российского тренера по каратэ Алексея Ходыкина, который возглавлял в РФ сборную Кемеровской области и был главой Федерации каратэ Новокузнецка, ликвидировали Вооруженные силы Украины. Во время боевых действий на оккупированной территории нашей страны Ходыкин получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, сообщают российские профильные паблики.
Некролог в память о тренере опубликовали Федерация каратэ России (ФКР) и клуб "Шотокан", где работал Ходыкин.
Там оккупанта называют "добрейшей души личностью" и утверждают, что его ликвидация является "невосполнимой утратой" и "огромной потерей".
"Страна потеряла настоящего патриота, а отечественное каратэ – сильного спортсмена и замечательного наставника", – утверждается в ФКР.
У уже бывшего каратиста осталась жена и двое дочерей.
Отметим, что в этот же день в Украине ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова. Уроженец Тюмени в свой 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей.
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