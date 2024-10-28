В России фанатов за свист в адрес губернатора и осуждение войны обозвали фашистами и не пускают на стадион

Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев вступил в конфликт с фанатами команды после того, как они освистали губернатора Самарской области. Функционер закрыл для хоккейных ультрас сектор, а также обозвал их фашистами, с которыми "мириться не собирается".

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Об этом Чеботарев заявил в интервью YouTube-каналу "Лед", пишет портал Sports.ru. Гендиректор тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) также пожаловался на то, что фанаты на интернет-форумах осуждали действия российской власти и войну в Украине.

"Вот эти все вещи, что нужно освистать губернатора, – они призывы эти осуществляли. Болельщики на своих форумах высказывали различные негативные мнения о действующей власти, об СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.), появлялись с фашистской свастикой в секторе. С фашистами я мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Нет. Если они такие самостоятельные, они должны обеспечить гигиену в своих рядах", – сказал Чеботарев.

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