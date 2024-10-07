'Нас трудно обыграть. Боятся': чемпион ОИ из РФ выдал бред об отстранении России от ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выдал бредовую мысль о том, что сборную России по хоккею не допускают в международные турниры из-за боязни соперничества. Восьмикратный победитель мировых первенств обвинил во всем Финляндию и Швецию, забыв о том, что эти команды за последние 10 лет выиграли больше наград, чем представители РФ.

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Об этом Михайлов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший тренер сборной России повторил традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта и якобы несправедливом отстранении команды от международных соревнований.

"Если бы я хоть на час стал президентом Международного олимпийского комитета (МОК), то сразу бы допустил. И все руководители МОК, а также международных федераций понимают, что без сборной России этот не те чемпионат мира и Олимпийские игры. Но я понимаю, почему в Европе нас не пускают. Да потому, что такие команды, как Швеция и Финляндия, могут остаться вообще без медалей! Вот чего они боятся. Россия для них – лишний конкурент. Нас же трудно обыграть. Вот и все. Поэтому легче с нами вообще не встречаться, не допуская до турниров", – сказал Михайлов.

С 2012 года российская сборная дважды становилась чемпионом мира, шведская – трижды, финская – также два раза. Также все эти команды на последних пяти Олимпийских играх выигрывали "золото".

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