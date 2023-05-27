В историческом матче определился первый финалист чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею в 1/2 финала чемпионата мира уступила команде Канады. Поединок в финском Тампере завершился со счетом 4:2.

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Для латвийцев, которые впервые в истории пробились в эту стадию турнира, игра начиналась удачно. Подгоняемые своими болельщиками подопечные Харийса Витолиньша уже на 8-й минуте открыли счет.

Канада во втором периоде сравняла счет, а в третьем смогла переломить матч. Уже на 48-й секунде Джек Куин забросил невероятную шайбу практически с нулевого угла.

А на 9-й минуте 18-летний вундеркинд Адам Фантилли реализовал сольный проход.

Растерянные латвийцы за оставшееся время так и не смогли перевести игру в овертайм. На последних секундах канадцы забросили 4-ю шайбу в пустые ворота, когда латвийская сборная сняла вратаря.

В 18:20 по киевскому времени стартовал второй полуфинал США - Германия.

Отметим, что неделю назад главный пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии на ЧМ по хоккею, исключив как прямые трансляции, так и повторы.

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