'Ущербные': чемпион ОИ из РФ вызверился на чехов, потребовав ответить перед Россией за нанесенный вред

Двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев оскорбительно высказался в адрес чешских властей, которые накануне запретили въезд в страну спортсменам из России. Бывший биатлонист обвинил европейцев в нанесении вреда стране-агрессорки, за что на Западе должны понести ответственность и наказание.

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Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Назвав чехов ущербными людьми, он тут же абсурдно выразил уверенность в том, что соседи Украины обязательно "захотят с нами дружить снова", но уже сами россияне будут принимать решение по этому поводу.

"Им можно ставить диагноз умалишенных. Они сейчас в своей злобе даже не понимают, как еще побольнее нас укусить, навредить нам. Но это же все бесполезно, все равно придет тот момент, когда они захотят с нами дружить снова. И как они будут отвечать за те действия, которые сейчас осуществляют? Жалко их – это ущербные и несчастные люди. Они просто оторваны от реальности. Они должны дать своим действиям оценку и понимать, какой вред они нанесли спортивному движению. Сначала должна быть оценка, а потом уже нам принимать решение, участвовать или нет", – сказал чемпион ОИ.

Отметим, что 30 июня в Польше арестовали российского хоккеиста Максима С., которого обвиняют в участии в организованной преступной группировке и деятельности на иностранную разведку. Из-за этого двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников обозвал ублюдками поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов в истерике обвинил диктатора Владимира Путина в том, что над Россией "издевается вся планета".

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