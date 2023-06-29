Чехия закрыла въезд спортсменам из России

Российские атлеты в командных и индивидуальных видах спорт не смогут принимать участие в соревнованиях на территории Чехии. Соответствующее постановление принял Кабинет министров страны, согласившись с предложением Национального агентства спорта.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте чешского правительства. В нем также объявлено, что спортсмены из Чехии не могут участвовать в турнирах и матчах, которые организовываются страной-агрессоркой.

"Кабмин по предложению министра образования, молодежи и спорта согласился с запретом на участие индивидуальных спортсменов и спортивных команд, представляющих Российскую Федерацию, в спортивных соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики, и запретом на участие индивидуальных спортсменов и спортивных команд, представляющих Чешскую Республику, в спортивных соревнованиях и матчах, организуемых на территории Российской Федерации", – отмечается в документе.

При этом пока не заявлено, какие санкции могут быть применены в частности, к хоккеистам и футболистам, которые играют за российские команды. Ранее новый главный тренер московского "Динамо" чех Марцел Личка назвал войну в Украине неинтересной ему темой, за новостями о которой он вообще не следит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил России включить крымские команды в состав второй лиги чемпионата страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!