Украинские хоккеисты устроили массовую драку. Видео

Хоккеисты киевского "Сокола" в третьем четвертьфинальном поединке плей-офф чемпионата Украины устроили массовую потасовку с соперниками из "Мариуполя"

Инцидент произошел на последней минуте встречи. За 30 секунд до конца третьего периода спортсмены решили выяснить отношения. После того, как сразу несколько игроков сцепились друг с другом, судьям пришлось разнимать драчунов.

В итоге игра завершилась победой столичной команды со счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Алании" из Владикавказа стал зачинщиком массовой потасовки после игры 27-го тура Футбольной национальной лиги России (второй по силе дивизион страны) между "Аланией" и "Томью"

Наставника удалили на 95-й минуте. После финального свистка коуч "Алании" все же добрался до арбитра и ударил его в живот.