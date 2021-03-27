Українські хокеїсти влаштували масову бійку. Відео

Хокеїсти київського "Сокола в третьому чвертьфінальному поєдинку плей-оф чемпіонату України влаштували масову бійку з суперниками з "Маріуполя"

Інцидент стався на останній хвилині зустрічі. За 30 секунд до кінця третього періоду спортсмени вирішили з'ясувати стосунки.

Після того, як відразу кілька гравців зчепилися один з одним, суддям довелося рознімати забіяк.

У підсумку гра завершилася перемогою столичної команди з рахунком 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Аланії" з Владикавказа став призвідником масової бійки після гри 27-го туру Футбольної національної ліги Росії (другий за силою дивізіон країни) між "Аланією" і "Томью"

Наставника видалили на 95-й хвилині. Після фінального свистка коуч "Аланії" все ж добрався до арбітра і вдарив його в живіт.