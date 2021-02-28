Главный тренер российского клуба выбежал на поле и ударил арбитра в живот, спровоцировав массовую драку. Видео

Главный тренер "Алании" из Владикавказа Спартак Гогниев стал зачинщиком массовой потасовки после игры 27-го тура Футбольной национальной лиги России (второй по силе дивизион страны) между "Аланией" и "Томью"

Гогниева удалили на 95-й минуте. После финального свистка коуч "Алании" все же добрался до арбитра и попал рукой ему в живот.

"Судья матча и делегат отразили в протоколе инцидент. Все материалы, включая видеозапись матча, будут переданы ФНЛ в КДК", – говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

Согласно правилам, Гогниев может быть отстранен от футбола на срок от шести месяцев до двух лет.

Встреча в итоге завершился со счетом 3:2 в пользу "Томи". В турнирной таблице "Алания" с 49 очками расположилась на шестом месте, "Томь", имея в активе 20 баллов находится в группе вылета на 21-й строчке.

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