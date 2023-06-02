'То, что они творят, – ужасно': чемпион ОИ из РФ устроил истерику из-за российского запрета НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков пришел в ярость из-за решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить российским игрокам привозить в страну-агрессорку Кубок Стэнли. Американцы решили нарушить многолетнюю традицию, позволяющую обладателям трофея ездить с ним по родным городам, из-за военной агрессии РФ по отношению к Украине, что и вызвало истерику у экс-тренера сборной.

Видео дня

Об этом Быков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший хоккеист обвинил НХЛ в политизации спорта и том, что "они делают все только в своих интересах", а также потребовал "давать людям возможность развиваться".

"Для меня НХЛ потеряла уважение. То, что они творят с хоккейным сообществом, ужасно. Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует. Они делают все только в своих интересах. Спорт должен давать людям возможность развиваться, а НХЛ уже политизированная организация. Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт", – сказал Быков.

Ранее он назвал заслугой России исторический результат Латвии на ЧМ-2023 по хоккею. Кроме того, он пожаловался на "зашкаливающую русофобию" на первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев унизил Латвии и Украину, "которую громят".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!