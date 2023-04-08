Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов получил порцию нелестных комментариев от российских болельщиков после своих слов про Путина. Депутат Госдумы заявил, что благодарен президенту РФ за возможность послужить родине.

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С 2004 по 2008 год Фетисов возглавлял в России Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

"Мою судьбу поменял Владимир Владимирович Путин. После Олимпиады в Солт-Лейк-Сити он сказал, что нужно ехать домой. Я принял предложение президента и благодарен ему за возможность послужить родине. Мы отстроили систему спорта в стране. Без нее мы не получили бы ни Олимпиаду в Сочи, ни другие международные соревнования. Спорт был в полной разрухе в 2002 году. Вместе с командой из великих профессионалов мы смогли добиться успехов", – цитирует Фетисова "Матч ТВ".

В ответ фанаты напомнили Фетисову, что "служить родине и лизать ж*пу - это разные вещи".

Болельщики со злым сарказмом соглашаются с экс-хоккеистом о том, что Путин многим поменял жизнь.

"ВВХ и мою судьбу поменял. Теперь никакого настоящего, никакого будущего", - пишут комментаторы.

Многие просто называют Фетисова подлизой.

"Как министр работу провалил, отказался от прогрессивных идей, приспособился, стал делягой, аферистом, баблишка намыл, научился льстить и облизывать, совесть выкинул в помойку. Из легендарных капитанов в холуи. Печальное зрелище! Душераздирающее зрелище!" – пишут любители спорта из РФ.

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