'Страх перед хозяином': финский хоккеист раскрыл всю правду о россиянах

Финский хоккеист Янне Лаакконен поделился воспоминаниями о том, как выступал за российский "Южный Урал", казахские "Арыстан" и "Кулагер", а также беларуский "Неман". В частности, 41-летний спортсмен особенно удивился тому, что в эти странах испытывают большой страх перед руководителями.

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Об этом Лаакконен, который поиграл в более, чем десяти странах Европы, заявил в интервью порталу iltalehti.fi. Он также рассказал, что российские хоккеисты всегда испытывали пристрастие к алкоголю, а их тренеры были вынуждены собирать команды рано утром по выходным, чтобы спортсмены не ушли в запой.

"Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами управляют с помощью угроз. В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. В выходные все должны были собраться в зале в 10 часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть. Игроки также любили пить пиво. Его пьют, даже если на следующий день тренировка", – отметил финский хоккеист.

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