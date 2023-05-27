В полуфинале чемпионата мира по хоккею случилась грандиозная сенсация

Сборная США в драматичном овертайме сенсационно проиграла команде Германии и не смогла выйти в финал чемпионата мира по хокею. Поединок в финском Тампере завершился со счетом 4:3.

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Американцы, как абсолютные фавориты матча, сразу захватили инициативу, полностью доминируя на льду. Подопечные Дэвида Куинна за первые 4 минуты забросили две шайбы.

Однако уйти на перерыв с таким превосходством сборная США не смогла. Тиффельс и Шубер дважды поразили ворота Десмита (2:2).

На 9-й минуте второго периода Штаты вышли вперед. Победный для них счет держался до конца игры, когда за полторы минуты до финальной сирены Небельс перевел встречу в овертайм.

Золотую шайбу на 8-й минуте забросил Тиффельс, оставив двукратных чемпионов мира без третьего титула.

Для немецких хоккеистов финал на ЧМ-2023 стал первым финалом с 1953 года. Тогда сборная ФРГ заняла второе место. Чемпионом мира Германия никогда не становилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее в финал пробилась Канада, обыграв сборную Латвии.

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