Швейцарские и российские хоккеисты подрались, а судью уложили на лед. Видео

Забавный эпизод произошел в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР. Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.

Во время борьбы за шайбу между швейцарским капитаном Рафаэлем Диасом и форвардом Станиславом Галиевым под горячую руку хоккеистам попал один из двух главных арбитров встречи – белорус Максим Сидоренко.

Служитель Фемиды не сумел увернуться от габаритного защитника и оказался прижатым к борту. А после этого Диас еще и зацепил рефери клюшкой – после эффектной подножки тот оказался на льду.

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В этом же поединке в середине второго периода произошла и массовая потасовка хоккеистов. В итоге арбитры удалили по два игрока у каждого из соперников. А всего россияне заработали 14 минут штрафа, швейцарцы – 10. Смотрите момент выяснения отношений.

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