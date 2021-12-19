Сборная России по хоккею в необычной форме из СССР необычно проиграла Кубок первого канала
Сборная России по хоккею в заключительной игре этапа Евротура в Москве уступила в овертайме Финляндии (2:3) и заняла 2-е место на Кубке Первого канала. Россия провела на один матч больше, чем остальные участники, поэтому победитель определялся необычным способом: не по очкам, а по проценту побед.
Финляндия выиграла все три поединки, набрав 100 процентов очков. Россия провела четыре встречи, тоже выиграла три, но за счет поражения в последнем матче уступила победу финнам. В турнире с этого сезона за победу начисляли 2 очка.
👇👇👇 pic.twitter.com/GNl0aXFwwO— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
В решающем моменте в овертайме финский хоккеист прорвался к российским воротам. Войнов в прыжке выбил у него шайбу, но арбитры посчитали, что было нарушение правил, которое тянет на буллит. Это означало автоматический гол.
Во всех поединках турнира сборная России играла не в своей обычной форме, а в экипировке команды СССР разных лет.
На лед против суоми подопечные Алексея Жамнова вышли в форме, в которой сборная СССР играла в 60-х – в ней побеждали в Инсбруке-64 и Гренобле-68.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года сборная Олимпийского комитета России (ОКР) неожиданно проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходил в латвийской Риге.