Даже если закончится война: почти половина украинцев в Норвегии не хотят возвращаться домой

Около 47% украинских беженцев в Норвегии заявили, что не планируют возвращаться в Украину даже после завершения войны. Только 10% выражают желание вернуться домой.

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Как сообщает VG, такие результаты опроса обнародовало Управление по вопросам интеграции и разнообразия (IMDi). Новый опрос также показывает значительный рост числа ребят-подростков, прибывающих в Норвегию из Украины.

Исследовательница Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при OsloMet отметила две тенденции среди беженцев. Те, кто уже длительное время находится в Норвегии, больше склонны остаться, а среди недавно прибывших немало тех, кто с самого начала планирует осесть в этой стране. Также наблюдается рост количества подростков из Украины, прибывающих в Норвегию.

По словам Гернес, среди новоприбывших из Украины возросло количество ребят в возрасте 16-17 лет. Она предполагает, что это связано с тем, что с 18 лет юноши уже не могут уехать из страны из-за возможной мобилизации.

Отмечается, что в подобном опросе в январе 2023 года каждый третий украинский беженец заявил, что хочет остаться в Норвегии, в то время как большая часть сомневались в своем решении.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 стало известно о том, что Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи на 500 млн евро. Этот пакет помощи включал истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия продолжает оказывать поддержку в усилении ПВО Украины. Вместе с другими странами она предоставит средства для отправки Киеву румынской системы ПВО Patriot.

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