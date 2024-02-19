Российский хоккеист пожаловался на то, что в мире считают РФ 'главным врагом народа'

Российский хоккеист Никита Сетдиков повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации решения по дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Форвард нижнекамского "Нефтехимика" пожаловался на якобы необъективное отношение к представителями страны-агрессорки.

Об этом Сетдиков заявил в интервью порталу Metaratings.ru. 28-летний москвич оправдал применение соотечественницей запрещенных веществ и отметил, что в мировом спорте считают российское террористического государства "главным врагом народа", а сами западные страны не могли наказать Валиеву в силу ее возраста.

"Точно соглашусь, что сейчас у нас все упирается в политику, которая лезет в спорт. Россия – главный враг народа для всего иностранного спорта. Не знаю, для чего они приняли такое решение по Валиевой. Она молоденькая девочка, ей еще выступать и выступать. Желаю ей сил, чтобы перенести эти сложные времена. Надеюсь, Камила вернется на лед и покажет всем свою силу", – сказал Сетдиков.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, из-за которого якобы запрещенные вещества оказались в организме спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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