Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

Российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" выдал неправдивую информацию о якобы желании сборной Словакии по хоккею провести товарищеский матч с россиянами. Псевдожурналисты отметили, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе и предусматривают несколько спаррингов в нынешнем году.

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В Федерации хоккея Словакии (ФХС) категорически опровергли подобные вымыслы, говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что были просто шокированы подобными выдуманными новостями, которые не имеют ничего общего с реальностью и планами подготовки к мировому паервенству-2024.

"Никаких переговоров с Федерацией хоккея России (ФХР) мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые еще больше раскалывают поляризованное общество", – отметили в заявлении ФХС.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от чемпионата мира во втором дивизионе.

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