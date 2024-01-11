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Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

Александр Чеканов
Хоккей
1 минута
2,3 т.
Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

Российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" выдал неправдивую информацию о якобы желании сборной Словакии по хоккею провести товарищеский матч с россиянами. Псевдожурналисты отметили, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе и предусматривают несколько спаррингов в нынешнем году.

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В Федерации хоккея Словакии (ФХС) категорически опровергли подобные вымыслы, говорится на официальном сайте организации. Там отметили, что были просто шокированы подобными выдуманными новостями, которые не имеют ничего общего с реальностью и планами подготовки к мировому паервенству-2024.

Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ
Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

"Никаких переговоров с Федерацией хоккея России (ФХР) мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые еще больше раскалывают поляризованное общество", – отметили в заявлении ФХС.

Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили. 

Роспропаганда выдала фейк о сборной Словакии и получила жесткий ответ

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от чемпионата мира во втором дивизионе.

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