'Проблемы с головой': чемпион ОИ из РФ оскорбил легенду хоккея за поддержку Украины

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес легендарного чешского вратаря Доминика Гашека, который выступает в поддержку Украины и требует запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Бывший хоккеист обозвал двукратного обладателя Кубка Стэнли "маленьким фашистиком" с больной головой.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии пропагандистскому Russia Today. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 с типичной для представителей страны-агресорки пренебрежением и надменностью высмеял саму личность Гашека, который не имеет права на свое мнение.

"У Доминика Гашека серьезные проблемы с головой. Видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в Международную федерацию хоккея. После таких заявлений его можно назвать только маленьким фашистиком, у которого прогрессирует старческий маразм. Как-то его зацепила Россия, поэтому он решил присоединиться к русофобам", – сказал Кожевников.

Ранее Доминик Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Назаров призвал "всегда поддерживать" Путина.

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