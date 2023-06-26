'Нужно прославлять': экс-тренер сборной Украины призвал всегда поддерживать Путина

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров призвал к ужесточению требований к работе иностранцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Уроженец Челябинска выразил уверенность в том, представители страны-агрессорки должны уважать себя и "всегда поддерживать президента".

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Об этом Назаров заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Экс-наставник целого ряда клуба КХЛ выступил за навязывание иностранцам русского языка, а также с идеей отказа от латиницы при написании фамилий спортсменов на их экипировке.

"По-прежнему удивляет, что мы сами себе даем определенные послабления и, например, не до конца спрашиваем с иностранцев. Помню, как мне в НХЛ на пару месяцев дали переводчика, а затем обязали выучить английский язык. Это даже не обсуждалось! В КХЛ иностранные тренеры не учат русский язык, да и большинство иностранных хоккеистов не считает нужным его учить. Плюс фамилии на свитерах мы пишем латиницей, а не кириллицей. Все это вызывает вопросы. Как все увидели, мы живем в очень хрупком мире. Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента", – сказал россиянин.

Ранее Назаров потребовал вернуть РФ на чемпионат мира по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается". До этого он призывал руководителей клубов КХЛ обманом заманивать легионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов впал в настоящую ярость после вопроса об отстранении России от чемпионата мира по хоккею и назвал дебилом президента международной федерации.

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