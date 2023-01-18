Российские оккупанты депортировали из Украины 14 тыс. детей: сколько удалось вернуть

Оккупанты из Российской Федерации принудительно вывезли около 14 тысяч украинских детей с территорий, которые временно оказались под их контролем. На сегодня Украине удалось вернуть домой только 125 несовершеннолетних.

Видео дня

Об этом рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук во время открытия Международного экономического форума в Давосе. Слова омбудсмена передает ВВС.

"Нам удалось идентифицировать и верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были похищены и депортированы российской армией, и, к сожалению, можем сказать, что только 125 из них нам удалось вернуть обратно домой", – обозначила она.

Напомним, что депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик Л/ДНР. Мария Львова-Белова, которая представляет собой уполномоченную при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Львова-Белова уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Минобороны Резников заявил, что российские захватчики использовали мобильное игровое приложение для детей Украины, чтобы получать информацию о стратегически важных объектах. Такую стратегию совершенно точно нужно расценивать, как военное преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!