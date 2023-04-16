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"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

Максим Иншаков
Хоккей
3 минуты
7,4 т.
'Этому кошмару нет конца'. В России 'скатились в безумие' со сборной по хоккею

Романа Ротенберга, которого назначили главным тренером сборной России по хоккею U-25, дал первое интервью на новой должности, вызвав бурную реакцию у болельщиков из РФ. Команда, в состав которой входят игроки возрастом до 25 лет, была специально создана под Ротенберга-младшего.

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Роман - сын миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина.

"Эмоции переполняют, всю жизнь я работаю, чтобы приносить пользу своей стране, и я горжусь этим. Это наша сборная, это самое важное, что у нас есть, и мы, патриоты своей страны, гордимся этим.Мы сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях – то, что вы видели в СКА, только еще лучше сделаем", – цитирует ТАСС 42-летнего Романа Ротенберга.

"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

Такие слова своего соотечественники российские фанаты назвали бредом.

"Что за дичь какая-то. Я ничего не понимаю, он их на наркотиках держит, чтобы они его везде выдвигали? Или он им жизнь спас? Помню времена, когда сборную никто не хотел брать, никто не хотел приезжать, но блин за неё хотелось болеть. А на эту шайку вообще ноль эмоций. Тренер - клоун который несет пафосный и иной бред, руководитель федерации - выживший из ума старик, игроки - ватокаты на все согласные. Как мы умудрились скатиться к этому безумию", – пишут юзеры.

"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

Текст от Ротенберга называют "кринжем" и "кошмаром".

"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

"Питерская шайка поняла, что на этой территории можно творить все, что позволяет фантазия. Четкие пацаны", - сокрушаются пользователи.

"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

Поклонники хоккея из России припоминают Роману его финское гражданство, отсутствие тренерского таланта, а также то, что продвижение по карьерной лестнице ему обеспечили исключительно нужные связи.

"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею
"Этому кошмару нет конца". В России "скатились в безумие" со сборной по хоккею

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