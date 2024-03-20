Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выдал фантастический бред о полном превосходстве России над США. Бывший хоккеист в патриотичном угаре назвал Америку помойкой, а страну-агрессора – примером открытости, демократии, соблюдения прав человека и законов.

Об этом Кожевников заявил в интервью порталу Sports.ru. Победитель чемпионата мира 1982 года восхитился тем, как в России решаются проблемы людей, сделав вид, что диктаторский режим Владимира Путина поощряет доносы, устраивает репрессии, а также уничтожает политических конкурентов.

"Наша страна лучше во всем – в открытости, в демократии. Мы, хотя и можем на все обижаться, но, если ты правильно понимаешь, хоть что-то читаешь, то видишь со стороны. Все меняется, да. Может быть, и не очень хорошо было в какие-то времена, и были проблемы. Но они, по крайней мере, решаются. Я созваниваюсь с людьми – там бардак, чистый бардак. Наркомания какая. Что ходить далеко – посмотрите, что в хоккее творится. Так что помойка чистой воды", – сказал Кожевников.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о том, что Россия будет "кормить, поить, обогревать" весь мир, а жители страны "не против развития".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Кожевников со словами "мы рабами никогда не будем" призвал россиян "терпеть и ждать" снятия санкций.

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